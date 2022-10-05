الاحتلال يعتقل 5 مرابطين من المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مرابطين ومصلين مقدسيين من باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، والمرابط نائل جبارين من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 48، والشاب صهيب حجازي من ساحات المسجد الأقصى.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا سيدتين مقدسيتين أثناء خروجهما من المسجد الأقصى، ونقلتهما إلى أحد مراكزها للتحقيق في المدينة المقدسة المحتلة.

بترا