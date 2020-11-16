الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت شاب فلسطيني بعد مداهمة منزله في حي واد قدوم من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر، بأن شرطة الاحتلال أوقفت مركبة نائب رئيس بلدية العيزرية محمد حسن مطر في طريق شارع القدس أثناء عودته من مدينة أريحا، واعتقلته.



ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، بعد ان داهمت منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته.



