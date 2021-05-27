الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستدعي آخرين في الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين فلسطينيين من بلدة سعير شرق الخليل، واستدعت آخرين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير، واعتقلت كلا من: المحامي أسامة عبد ربه المطور، وفارس عبد القادر الجبارين (32 عاما)، وخليل عبد الكريم الفروخ (36 عاما)، وادهم جبارين، واحمد عطية المطور (26 عاما)، وعطية عبد الحميد لمطور (46 عاما)، وأمجد محمد عيد جردات.



كما سلّمت قوات الاحتلال بلاغات لمقابلة مخابراتها لكل من: سامر مصطفى جبارين، وجلال جبارين، وخيران جردات.



وقد فتشت تلك القوات عددا من المنازل، عرف من أصحابها: الشهيد عريف جردات، وحسن شريف جردات، ورياض سامي جردات، وتيسير عبد الرحمن جردات وشقيقه يسري، وزيدان دراويش، وعاثت فسادا وتخريبا في محتوياتها.



وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة سعير، ما تسبب بإحراق أراضٍ زراعية.

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المصدر: وفا