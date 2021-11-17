الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك.. الشمالي يفتتح معرض الصناعات الأردنية

توقيف موظف بالأوقاف اختلس 300 ألف دينار

ضبط مسؤول بالصحة أصدر شهادات مطعوم كورونا مزورة

هيئة الاتصالات تطلق نظام أتمتة إدارة الأرقام

الاستثمار: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في الأردن

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

طفل يناشد بعد تعرضه لإصابة في عينه بسبب انقطاع الكهرباء عن منزله

الأردنية: تحويل بعض المحاضرات للتعليم عن بعد لاستخدام قاعاتها بالامتحانات

تفاصيل مؤثرة لوفاة الطفل أمير في إربد

أمانة عمّان تطلق المجلس البلدي لأطفال عمان لعام 2021

الأربعاء، 17-11-2021 02:43 م

الاحتلال يفكك مسكنين و5 منشآت زراعية شرق القدس



الوكيل الإخباري-فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين و5 منشآت زراعية (بركسات أغنام)، قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، واستولت عليها.

اضافة اعلان


وقال مدير بلدية الزعَيم محمد أبو زياد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال فككت مسكنين مساحتهما 120 مترا مربعا، و5 بركسات تستخدم في تربية الأغنام تعود ملكيتها للأشقاء إبراهيم، وعلي، وكايد، ومحمد، وعيسى سعيدي، بعد أن حاصرت المنطقة ومنعت الفلسطينيين من وصول المكان.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FyehC

الأسير سامي العمور يواجه وضعا صحيا خطيرا في مستشفى سوروكا

52186391-5710-4e8d-b256-3cf666c4f82e

خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

UlpZF

الاحتلال يتعمد تجاهل الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان محمود فارس

1632998961269662508

الاحتلال يجري مناورات عسكرية وينشر آلياته قرب يعبد جنوب غرب جنين

thumbgen

مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة شمال شرق رام الله

00062829457240270683252030874831

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منطقة أبو سود جنوب بيت لحم

أخبار متعلقة
thumb-qatar-flag-qatar-middle-east-flag-of-qatar-silk-flag

قطر تدين الخطط الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

c4304294-8c72-4117-867f-628328c5068f

الضفة المحتلة.. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال اليوم

image

الاحتلال يأمر سكان مناطق حدودية بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني

Screenshot_9 (1)

الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بالمقبرة اليوسفية في القدس

thumbs_b_c_e91184255891f8da6339782a91004c2a

سلطات الاحتلال تغير أسماء شوارع ومعالم في القدس المحتلة

y1EDV

الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى