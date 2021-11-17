الاحتلال يفكك مسكنين و5 منشآت زراعية شرق القدس

الوكيل الإخباري-فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين و5 منشآت زراعية (بركسات أغنام)، قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، واستولت عليها.

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وقال مدير بلدية الزعَيم محمد أبو زياد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال فككت مسكنين مساحتهما 120 مترا مربعا، و5 بركسات تستخدم في تربية الأغنام تعود ملكيتها للأشقاء إبراهيم، وعلي، وكايد، ومحمد، وعيسى سعيدي، بعد أن حاصرت المنطقة ومنعت الفلسطينيين من وصول المكان.

وفا