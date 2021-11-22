الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتدي عليه ويعتقل 3 من أقاربه

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

اضافة اعلان



وأفاد مراسل وفا نقلا عن شهود عيان، بأن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من أقارب المحافظ، وهم: وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

وفا