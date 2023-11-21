الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-11-2023 12:27 م

الاحتلال يقصف مستشفى الإندونيسي بشكل مباشر

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الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة إن دبابات الاحتلال وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر

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ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الصحة في غزة أن جميع مستشفيات شمال القطاع خرجت من الخدمة، وأنها تنسق مع الأمم المتحدة لإخلاء المستشفى الإندونيسي المحاصر.

وافاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش ،  بتصريحات مسبقة صباح اليوم ان حوالي 550 شخصًا يعانون من عدم وجود علاج لهم في المستشفى الإندونيسي، وذلك نتيجة للحصار الإسرائيلي.

وأضاف البرش أن الحصار قاد إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الذين لا يموتون بسبب القصف الإسرائيلي يواجهون الموت بسبب عدم وصولهم إلى المستشفى والنقص في الرعاية الطبية.

 

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