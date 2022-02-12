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السبت، 12-02-2022 01:42 م

الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاعتداءات على رعاة الأغنام في يطا

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الوكيل الإخباري-قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام، في يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال، اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين، ولجان الحماية والصمود، ومتضامنين أجانب، شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة "فتح" في يطا.


الجدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام في المناطق النائية خلال الأسابيع الماضية، وعلى مواشيهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.

 

وفا

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