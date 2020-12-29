الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

وفيات الثلاثاء 29/12/2020

توضيح حكومي بشأن صرف المعونات الشهرية المتكررة

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

الثلاثاء، 29-12-2020 12:54 م

الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين شرق يطا

thumb (1)


الوكيل الاخباري- هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا ومخزنين في منطقة خلة غزوية شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
اضافة اعلان

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تهدم منزلا ومخزنين بمساحة 300 متر مربع للمواطن خليل عيسى اليتيم ربعي واولاده، في المنطقة القريبة من مستوطنتي "سوسيا" و "افيجال" الجاثمتان على اراضي المواطنين شرق يطا.

وأعقب عملية الهدم، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين تجمهروا للتصدي لعمليات هدم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.

الجدير ذكره ان قوات الاحتلال هدمت العديد من مساكن المواطنين وممتلكاتهم من آبار وخيام وبركسات خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة الى مطاردة رعاة الاغنام ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم، واقتلاع اشجارهم، في محاولة الى تهجيرهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

20180603020857

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

dji_0917_copy

رام الله .. الاحتلال يعتقل طالبتين في جامعة بيرزيت

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله

3d5922a8cfdc4ec48c50db90f53fe8e5

الاحتلال يفتش عددا من المنازل غرب الخليل

420207165028339

جنين .. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في يعبد

أخبار متعلقة
8n1rM

الاحتلال يهدم بركسا في السموع جنوب الخليل

59c7b7adcdb0956b082ee18721bda416

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

-1-6v3rgkliqyb3wwuwlb7yn08hcpazoaenymmjkw8fff7

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل

1591683865-3147-21

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

257

الاحتلال يحول أسيرا من جنين إلى الاعتقال الإداري