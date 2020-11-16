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الإثنين، 16-11-2020 10:23 ص

الاحتلال يهدم منزلا ويجرف أرضا في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وجرفت أرضا في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن الاحتلال هدم منزلا مساحته (80) مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض.


وأضاف أن الاحتلال أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، مشيرا الى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة شرق بيت لحم. 


 




 

 


 

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