الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين وبئر مياه في خربة السيميا شمال غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

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وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة السيميا وهدمت منزل المواطن شحدة رزق أبو القيعان، الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع تقريبا، ومنزلا آخر للمواطنين احمد سليمان أبو القيعان، وحماد رزق سليم أبو القيعان، وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا.

وبين أن المنزلين اللذين هدمهما الاحتلال، يأويان نحو 20 فردا، داعيا كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، إلى التدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة، ومنع الاحتلال من الاستمرار بهدم منازل المواطنين وتشريدهم، والاستيلاء على أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات والطرق الالتفافية في مناطق جنوب الخليل.

المصدر : وفا الفلسطينية

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