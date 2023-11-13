الاحتلال يواصل العدوان على غزة لليوم الـ 38 على التوالي

الوكيل الإخباري - واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات في القطاع.

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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 11 ألفا و180 شهيداً، بينهم 4609 أطفال.



وتاليا آخر تطورات الأحداث في غزة:



- جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر شمال قطاع غزة



- طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



-الاحتلال يقتحم مدنا قرب الخليل ونابلس ورام الله



-الاحتلال يقصف محيط مستشفى العودة شمالي غزة

