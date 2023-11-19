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الأحد، 19-11-2023 09:40 م

الجامعة العربية تطالب بحماية أطفال فلسطين

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الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية في اليوم العالمي للطفل، على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدا عن كل أشكال العنف.

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واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولا إنسانية.


ودعت جامعة الدول العربية بهذه المناسبة المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.

 

بترا

 




 

 


 

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