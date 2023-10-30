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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

الإثنين، 30-10-2023 07:26 ص

الخلاف يتسع ونتنياهو يضطر للاعتذار

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الوكيل الاخباري - تصاعدت حدة التلاوم في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني وراء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتذار بعدما نشر تغريدة يلقي فيها باللائمة على أجهزة الأمن والمخابرات.

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وقال نتنياهو في بيان "لقد أخطأت، وما قلته بعد المؤتمر الصحفي (لقادة مجلس الحرب أمس) كان ينبغي ألا يقال، وأعتذر عنه".


وتابع "أعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أساند رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الموجودين على الجبهة، ويقاتلون من أجل الوطن. معا سوف ننتصر".


واضطر نتنياهو أمس لحذف تغريدته التي نشرها الليلة الماضية على موقع إكس حيث أثارت انتقادات واسعة من جانب السياسيين وقادة الأحزاب، وحتى من داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في التغريدة إنه لم يتم تحذيره "تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة بشأن وجود نوايا حرب من جانب حماس".

 

الجزيرة


 




 

 


 

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