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الإثنين، 23-10-2023 12:25 م

الصين تحذر من خطورة الوضع في غزة وتدعو لوقف الحرب

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الوكيل الإخباري- حذّر مبعوث الصين الخاص إلى الشرق، تشاي جون، من خطورة الوضع في قطاع غزة، ومن مستقبل مقلق في ظل اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة على الحدود الإسرائيلية على أكثر من جبهة.

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ودعا المبعوث الصيني لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا استعداد بكين لفعل كل ما في وسعها لتعزيز الحوار والتوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، واستعادة عملية السلام وتشجيع حل الدولتين.


وقال جون، "تعتقد الصين أن القوة ليست وسيلة لحل المشكلة، وأن الرد على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من الانتقام"، دون ذكر إسرائيل، أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

 

الجزيرة


 




 

 


 

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