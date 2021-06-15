الفلسطينيون يغردون عبر تويتر ' لن تمر'

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لن_تمر عبر منصة تويتر، اليوم الثلاثاء وذلك إثر استعداد المستوطنين بقيام مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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أطلق النشطاء هذا الوسم، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس، وأشاروا في تغريداتهم أن المسيرة لن تمر .



وأضافوا أن مسار مسيرة الأعلام اليوم الثلاثاء في القدس من شارع الأنبياء إلى حائط البراق.



وكانت قد دعت المقاومة الفلسطينية إلى الرباط في المسجد الأقصى و مواجهة مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في القدس.

من بيتا من جبل صبيح من بطن الهوى وسلوان من حي الشيخ جراح، من فلسطين من كل الأرض.. مسيرة الأعلام #لن_تمر June 15, 2021