الفلسطينيون يغردون عبر تويتر ' لن تمر'

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لن_تمر عبر منصة تويتر، اليوم الثلاثاء وذلك إثر استعداد المستوطنين بقيام مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.
أطلق النشطاء هذا الوسم، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس، وأشاروا في تغريداتهم أن المسيرة لن تمر .
وأضافوا أن مسار مسيرة الأعلام اليوم الثلاثاء في القدس من شارع الأنبياء إلى حائط البراق.
وكانت قد دعت المقاومة الفلسطينية إلى الرباط في المسجد الأقصى و مواجهة مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في القدس.
هذه الأرض لا تتسع لهويتين— ɪʀɪɴᴀ“𓂆 ✿ (@Arina2132) June 15, 2021
إما نحن أو نحن 🇵🇸🇵🇸🇵🇸#لن_تمر pic.twitter.com/8jZFChbYPe
مسار مسيرة الأعلام اليوم في القدس من شارع الأنبياء إلى حائط البراق!#لن_تمر pic.twitter.com/HbNVKsydAH— عبير الخليل 🇵🇸𓂆 (@abeer_alkalil8) June 15, 2021
اليوم يوم اثبات الوجود فإما نحن أو نحن.#لن_تمر— Hamzah Alakhras (@HamzahAlkhras) June 15, 2021
للقدسِ شعبٌ ومقاومةٌ تحميها. نثقُ بشعبنا الفلسطيني البطل، ونثقُ بمقاومتنا الفلسطينية الباسلة.#لن_تمر— صالح أبو عزة (@saleh_abu_izzah) June 15, 2021
من بيتا من جبل صبيح من بطن الهوى وسلوان من حي الشيخ جراح، من فلسطين من كل الأرض.. مسيرة الأعلام #لن_تمر— Doha (@Doha_1297) June 15, 2021
"الموتُ فينا، وفيهمُ الهلع" #لن_تمر pic.twitter.com/jEYGAs608v— عَزيزه (@qwuit87) June 15, 2021
June 15, 2021
صباح الخير، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. #لن_تمر— ع ـاصم 𓂆 (@AsemNems) June 15, 2021
••— ɪʀɪɴᴀ“𓂆 ✿ (@Arina2132) June 15, 2021
المعركة ليست معركة أعلام، المعركة معركة القدس، معركة هوية ومعركة على الوجود، هم سيخرجون ليقولوا القدس كلها لنا، والفلسطينيون يقولون لهم: فشرتم. ❤️🇵🇸#لن_تمر