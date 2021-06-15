الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 10:00 ص

الفلسطينيون يغردون عبر تويتر ' لن تمر'

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #لن_تمر عبر منصة تويتر، اليوم الثلاثاء وذلك إثر استعداد المستوطنين بقيام مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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أطلق النشطاء هذا الوسم، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس، وأشاروا في تغريداتهم أن المسيرة لن تمر .


وأضافوا أن مسار مسيرة الأعلام اليوم الثلاثاء في القدس من شارع الأنبياء إلى حائط البراق. 


وكانت قد دعت المقاومة الفلسطينية إلى الرباط في المسجد الأقصى و مواجهة مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في القدس.

 

 




 




 

 


 

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