القدس: عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.



ورد المرابطون في المسجد بإقامة صلاة الضحى في باحات الأقصى وسط تكبيرات جماعية تصدياً لاقتحامات المستوطنين.

بترا