الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 09:04 ص

القصف يطال مقرات حكومية في غزة

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الوكيل الاخباري- استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بشكل متواصل وعنيف المقرات الحكومية في قطاع غزة، بينما أعلن الاحتلال  عن مقتل عدد من قيادات استخبارات "حماس".

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن الطائرات الإسرائيلية دمرت جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.

وأوضح أن المقرات التي قصفت هي مقرات الشرطة، والداخلية، والمخابرات، والجوازات، ومديرية التدريب، ومواقع الأمن والحماية، القادسية، والميناء، والبحرية، غرب غزة، شمال غزة، الكلية الشرطية، جهاز الأمن الداخلي، ومراكز الشرطة بعدة مدن في القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي أكثر من 50 غارة على محافظة خان يونس استهدفت جميع المراكز الحكومية،كما استهدف مواقع للمقاومة في مختلف مناطق القطاع.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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