الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

صحيفة عبرية: هكذا ستنتقم المقاومة من قتل جنود الاحتلال للأطفال في غزة

إغلاق 4 محطات محروقات وتحويل 5 أخرى للنائب العام خلال النصف الأول من العام

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

اللواء المعايطة يوجّه بإنشاء فرق للإنقاذ في أقاليم الشمال والوسط والجنوب

اليونيسف: 250% زيادة في عدد الاطفال الشهداء في الضفة

إصابة 7 جنود إسرائيليين خلال يوم واحد

4 إصابات بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإثنين، 22-07-2024 03:49 م

اليونيسف: 250% زيادة في عدد الاطفال الشهداء في الضفة

1721650605377


الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الاثنين، زيادة عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 250 بالمئة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وذكرت "اليونيسف" في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، ان 143 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ تشرين الأول 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 250 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الـ9 التي سبقت ذلك التاريخ، حيث استشهاد 41 طفلا فلسطينيا فقط.


وقالت المنظمة: "يقتل طفل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول 2023".


وأشارت إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي خلال الفترة التي تبعت تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع بدء العدوان على غزة.


وقالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان: " تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل سريع جراء الأعمال العدائية قطاع غزة" .


وأضافت: "هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص، لذلك، يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".


يذكر ان نصف حالات قتل الأطفال وقعت في مدن جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت تلك المناطق زيادة في عمليات فرض القانون العسكري على امتداد العامين الماضيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_12d6deeeef304403376eca9e4737cd30

صحف عالمية تتحدث عن صفقة التبادل ووقف الحرب بغزة

WhatsApp Image 2024-07-22 at 4.10.55 PM

صحيفة عبرية: هكذا ستنتقم المقاومة من قتل جنود الاحتلال للأطفال في غزة

2024-01-08_20-04-15_243057

إصابة 7 جنود إسرائيليين خلال يوم واحد

main_image669e47cee313b

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

.........................

مدير المستشفيات الميدانية بغزة: لم نتلق مستلزمات طبية منذ أشهر

-508772770

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

أخبار متعلقة
1720788230697

"الأونروا": غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب

image1170x530cropped

المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة

شهداء٤

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و98 شهيدا

66

التربية الفلسطينية: 8672 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

1f271167-0864-49b0-8ff8-32157895fd1c

منظمات إغاثية: أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف