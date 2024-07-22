اليونيسف: 250% زيادة في عدد الاطفال الشهداء في الضفة

الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الاثنين، زيادة عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 250 بالمئة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول الماضي.

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وذكرت "اليونيسف" في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، ان 143 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ تشرين الأول 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 250 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الـ9 التي سبقت ذلك التاريخ، حيث استشهاد 41 طفلا فلسطينيا فقط.



وقالت المنظمة: "يقتل طفل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول 2023".



وأشارت إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي خلال الفترة التي تبعت تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع بدء العدوان على غزة.



وقالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان: " تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل سريع جراء الأعمال العدائية قطاع غزة" .



وأضافت: "هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص، لذلك، يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".



يذكر ان نصف حالات قتل الأطفال وقعت في مدن جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت تلك المناطق زيادة في عمليات فرض القانون العسكري على امتداد العامين الماضيين.