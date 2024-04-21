انتشال عشرات الجثامين من مقبرة جماعية بخان يونس

الوكيل الاخباري -

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أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال جثامين 50 فلسطينيا آخر، من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة إنه تم انتشال أكثر من 150 شهيدا من مقبرة جماعية حتى الآن، مشيرا إلى وجود نحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال.وقال الجهاز في بيان إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار.وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلتهم أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع حسب البيان.