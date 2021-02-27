بحرية الاحتلال تصيب طفلتين بالرصاص في غزة

الوكيل الإخباري - أصيبت طفلتان، مساء أمس الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطفلتين أصيبتا بالرصاص أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح يوم أمس، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.



كما هاجمت زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.



المصدر : وفا

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