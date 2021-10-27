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الأربعاء، 27-10-2021 04:27 م

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

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الوكيل الاخباري- هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر فلسطيني بأن زوارق الاحتلال فتحت النار وخراطيم المياه صوب مراكب الصيادين الراسية قبالة ميناء رفح، قبل أن تستولي على مركبي صيد صغيرين "حسكة إنارة".

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على الصيادين في بحر قطاع غزة من شماله إلى جنوبه وتمنعهم من ممارسة عملهم من خلال إطلاق النار على مراكبهم وتمزيق شباك الصيد وإتلاف المعدات الخاصة بهم ، وهو ما أدى كذلك إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار السنوات الماضية.

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المصدر: وفا

 

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