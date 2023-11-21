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الثلاثاء، 21-11-2023 09:16 م

برلمان جنوب إفريقيا يصوت لصالح قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري - صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة والمشاركة في المفاوضات.

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وقالت صحيفة eNCA الجنوب إفريقية: "صوت برلمان جنوب إفريقيا وقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية. كما صوت أعضاء البرلمان على تعليق عمل السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا. وذكر البرلمان أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة".

ووصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في وقت سابق الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب.

 




 

 


 

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