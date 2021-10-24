تأجيل جلسة محاكمة أسرى 'نفق الحرية' إلى الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين رسلان محاجنة، إن محكمة الاحتلال الاسرائيلي أجلت محاكمة الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وخمسة آخرين إلى الثامن من الشهر المقبل.

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وأضاف محاجنة أن جلسة اليوم عقدت من أجل تمديد اعتقالهم، وقراءة لائحة الاتهام الموجه ضدهم، مشيرا إلى أن الأسرى الـ11 حضروا وجاهيا لمحكمة الاحتلال بمدينة الناصرة.



ولفت إلى أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، إضافة إلى تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.



وقدم محامي الدفاع عن الأسير الزبيدي، التماسا للمحكمة "العليا" للاحتلال الإسرائيلي ضد ظروف اعتقاله، مطالبا بإخراجه من العزل الانفرادي، كما اشتكى من عدم وجود غطاء ووسادة في زنزانته، إلى جانب حرمانه من خدمات المقصف (الكانتينا) والزيارات العائلية واستخدام الأدوات الكهربائية.

المصدر:وفا