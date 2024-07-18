الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تعلن توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

الأمن العام: هذا ما جرى على دوار الشهيد في الكرك

جريمة قتل في عمان والامن يكشف التفاصيل

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

24 مليون دينار حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأردنية غير الربحية

أكثر من 40% من الشركات اليابانية لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

احالة أمين عام أحد الأحزاب الى النائب العام

التعليم العالي تطلق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمية للجامعات 2024

تعرف على حالة الطقس في عطلة نهاية الأسبوع - تحذيرات

الخميس، 18-07-2024 05:58 م

تحقيق صحفي: إسرائيل تستخدم أسلحة أميركية صُنعت خلال الحرب على غزة

WhatsApp Image 2024-07-18 at 5.57.24 PM


الوكيل الإخباري - كشف تحقيق للجزيرة أن إسرائيل استخدمت صواريخ بأجهزة توجيه أميركية حديثة الصنع في غاراتها على مخيم النصيرات بقطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان


وأورد التحقيق أن إسرائيل استخدمت قنبلتين أميركيتين في غاراتها على غزة، منها على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم النصيرات أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني.


ويشير تحليل بقايا القنابل والذخائر إلى أن أحد أجهزة التشغيل والتوجيه صنع خلال الحرب على غزة.


وجاء في تحقيق الجزيرة أن أجهزة التوجيه والتشغيل في القنابل الأميركية "GBU-39" مرتبطة بشركة "وود وورلد" التي تتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها.

 

بدورها، قالت القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة إيناس حمدان -للجزيرة- إن إسرائيل تتجاهل القانون الإنساني باستهدافها مراكز الإيواء التابعة للأونروا في قطاع غزة.


وأكدت أن 539 شخصا على الأقل قتلوا خلال احتمائهم بمراكز إيواء تابعة الأونروا.


من جهته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن جميع قواعد الحرب كُسرت في غزة.


وأكد لازاريني أن المدارس ليست هدفا عسكريا وأن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في غزة مستمر بلا هوادة، مشيرا إلى أن 8 مدارس على الأقل استُهدفت في غزة خلال الأيام العشرة الماضية منها 6 مدارس تابعة للأونروا.

وأسفرت الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_0500461ebbcf330623099ad63976032f

إصابة 32 عسكريا إسرائيليا خلال يوم واحد

قصف غزة 29-10.jpg-cd0df29d-0333-4c51-a34c-a86317b512fd

شهداء بقصف إسرائيلي وإطلاق نار وسط قطاع غزة

800

حماس تدين اقتحام بن غفير للأقصى

انهيار المستشفيات في غزة

الصليب الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

663c8ab9790ec

اعتقال 18 فلسطينيا بالضفة

7c0eb4ca6bf37dc1c788956cf96aa2cc

إخطار بإخلاء مبنى شمال القدس تمهيدا لهدمه

أخبار متعلقة
الشهداء-الصحفيين

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 159

main_image668d7eb30fe0f

هآرتس: كيف أجهض نتنياهو محادثات الإفراج عن الأسرى؟

WhatsApp Image 2024-07-05 at 11.28.11 PM

كشف تفاصيل جديدة حول مدة إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

437230

الأونروا: سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة

1719508892332

الأونروا: سكان غزة يعانون من جوع كارثي

thumbs_b_c_325ae0873071b739ee42413069c96362

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل