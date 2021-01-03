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الأحد، 03-01-2021 08:12 ص

وسط اندلاع مواجهات

جنين .. الاحتلال يعتقل شابا من بلدة جبع

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

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وذكرت مصادر أمنية  فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، حيث اندلعت على إثرها مواجهات اطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

 

المصدر : وفا 

 

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