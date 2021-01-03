جنين .. الاحتلال يعتقل شابا من بلدة جبع

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

اضافة اعلان



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، حيث اندلعت على إثرها مواجهات اطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





