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السبت، 30-01-2021 11:51 ص

الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 شبان من جنين ومخيمها، واستولت على كاميرات مراقبة من أحد المنازل.

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وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: معتز كمال فحماوي ومحمد عارف النصرة من مدينة جنين، ومسلم مصاروه من مخيمها، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.


كما قامت تلك القوات بمداهمة منزل المواطن منير النجار في حي جبل أبو ظهير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط منزله.

 

المصدر : وفا 

 

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