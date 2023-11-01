حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

الوكيل الإخباري- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد إن قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أيا كانت جنسياتهم.

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وأضاف حمد في تصريحات للجزيرة أن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الأجانب، غير أن إسرائيل تعرقل ذلك، وأكد أن الخطوات التي قامت بها حماس تثبت أنها "حركة إنسانية تحترم حرية وسلامة البشر".



وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "وقف العدوان والقتل الجماعي والمجازر الإسرائيلية"، منوها إلى أن الحركة أجرت الترتيبات اللازمة لإخراج كل حملة الجنسيات الأجنبية من غزة.

