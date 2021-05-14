الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 14-05-2021 08:28 ص

خسائر فادحة تكبدها الاحتلال جراء صواريخ حماس

حماس


الوكيل الإخباري - تعرض اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي لخسائر كبيرة بسبب الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على العديد من المدن الاحتلال.

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وبلغت كلفة الصواريخ الاعتراضية في يومين فقط أكثر من 50 مليون دولار، حيث أن ثمن الصاروخ الواحد لمنظومة "القبة الحديدية" يبلغ نحو 150 ألف دولار.


وتجاوز إجمالي كلفة النشاط العسكري للمحتل الإسرائيلي 200 مليون دولار، فيما ألحق الإغلاق الكامل والجزئي للمصانع في غلاف غزة خسارة في الأنشطة الاقتصادية.
كما تسبب الهجمات الصاروخية الفلسطينية في توقف حركة المطارات وإلغاء شركات الطيران رحلاتها، فضلا عن تعليق العمل في حقل تمار للغاز الطبيعي في المتوسط، وإصابة خطوط أنابيب النفط بين عسقلان وإيلات.


وأفادت مراسلتنا بأن إسرائيل استدعت لأول مرة خبراء اقتصاديين لمتابعة وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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