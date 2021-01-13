رئيس دائرة شؤون القدس يتهم الاحتلال بالعبث بالآثار والمقتنيات التاريخية بالمدينة

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس فيها عدنان الحسيني إن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة حائط البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك جاءت على حساب القيمة الاثرية لتلك المنطقة، وهي عملية عبث بالأثار والمقتنيات التاريخية العربية والإسلامية.

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وأضاف الحسيني في بيان، اليوم الاربعاء، أن الحفريات المنتشرة في كل مكان بالقدس المحتلة من طرف الاحتلال ومستوطنيه هدفها غسل العقول وتغيير ملامح المدينة وضمن الخطط الاحتلالية لجلب عشرة ملايين سائح في العام محذرا من أن القضية سياسية بامتياز وتهدف لتزوير الرواية والتاريخ والحقائق.



-- (بترا)

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