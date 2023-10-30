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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

الإثنين، 30-10-2023 06:17 ص

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

ممم


الوكيل الاخباري - تواصل آلة الحرب الإسرائيلية شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال.

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وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن هذه منطقة.


وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بمساندة المدفعية، شنت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا، وشرق جباليا، في ظل تحرك بطيء للآليات العسكرية في منطقة شمال شرق القطاع.


وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة.


وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس.
كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

 

وفا


 




 

 


 

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