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الأربعاء، 27-10-2021 04:41 م

سلطات الاحتلال تغير أسماء شوارع ومعالم في القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري- أدانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية اليوم الأربعاء، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تغيير أسماء عدد من الشوارع في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة، من العربية إلى العبرية.

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وقالت الوزارة: "تمعن سلطات الاحتلال في كل ما من شأنه تغيير معالم المدينة العربية والفلسطينية عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تهويد المدينة".


وأضافت: "ما يجري هو بمثابة حرب مفتوحة على كل ما هو فلسطيني وعربي بالمدينة يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها سلب وسرقة تاريخ المدينة وسكانها واستبدالها بأسماء مزورة لا تمت للتاريخ أو المكان بصلة".


وشددت الوزارة أن "شارع الواد سيبقى شارع الواد وباب العامود سيبقى باب العامود والمقبرة اليوسفية ستبقى المقبرة اليوسفية رغم عمليات السرقة والتزوير التي تجري على مرأى ومسمع العالم أجمع".


وطالبت الوزارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بـ"التدخل من أجل وقف هذا العبث الإسرائيلي بثقافة وتاريخ المدينة".


والثلاثاء، ألصقت البلدية الإسرائيلية في القدس اسم "ميدان هجفورا (الأبطال)"، على شارع الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة.

 

المصدر:الأناضول

 

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