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الخميس، 21-10-2021 02:42 م

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في النقب

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الوكيل الإخباري - هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزلا في ضاحية الأندلس بمدينة رهط في منطقة النقب داخل أراضي عام 48 .
وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان، إن قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" الشرطية، وفرت الحماية لآليات الهدم، ومنعت الأهالي من الاقتراب . 

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وحذرت اللجنة الأسبوع الماضي، من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت العربية، وقررت تنظيم مظاهرة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب والمطالبة بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، يوم 4 تشرين الثاني المقبل. 


وشهدت بلدات فلسطينية بأراضي الـ48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورشات الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

 

بترا


 




 

 


 

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