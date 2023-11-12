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دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

الأحد، 12-11-2023 09:27 ص

شاهد : القسام توثق بالفيديو عمليتين ضد جنود الاحتلال بالضفة

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الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا قالت إنه يوثق عمليتين لعناصرها ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، إحداهما يُكشف عنها لأول مرة.

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وأوضحت الكتائب أن التسجيل يظهر عملية مفرق بيت ليد قرب طولكرم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في السابع من الشهر الماضي.


وتوثق المشاهد لحظة إطلاق النار من سيارة مسرعة باتجاه سيارة يقودها جندي إسرائيلي. ويظهر الجندي بعد ذلك مضرجا بدمائه داخل السيارة بعد انقلابها، وقد اعترف جيش الاحتلال آنذاك بمقتل الجندي.


وفي العملية الأخرى -التي لم يفصح عنها الجيش الإسرائيلي- قالت كتائب القسام إنها تمكنت من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين قرب بلدة بلعا في طولكرم عبر سيارة محترقة.


وأوضحت أنها فجّرت عبوة ناسفة عن بعد عندما اقتربت القوة الإسرائيلية من السيارة.

 

 

 


 




 

 


 

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