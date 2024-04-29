شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلا في غزة

الوكيل الاخباري -

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.كما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.وأعلنت مصادر طبية، ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا، وإصابة 138 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.