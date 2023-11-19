ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

الوكيل الإخباري - انتقد ضباط في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سلوك بعض الجنود في غزة، قائلا: "لا يوجد أي انضباط او التزام".

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست العبرية" أن الضابط قالوا إن سلوكيات الجنود قد تعرض القوات للخطر، في مواجهة المقاومة داخل ارض المعركة في قطاع غزة.



ومن بين ما أثار قلق الضباط، قال قائد دبابة في جيش الاحتلال:" إنه شاهد جنودا يلعبون كرة القدم، وآخرين يسبحون في مياه شواطئ غزة، أو يرسمون على جدران منازل الفلسطينيين، أو يزرعون أشجارا.



وبحسب الصحيفة، فمن بين تلك السلوكيات تم تسجيل بعض التعليقات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي.

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