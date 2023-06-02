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الجمعة، 02-06-2023 05:07 م

عائلات غزية تحتفل بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - شاركت المئات من العائلات الفلسطينية الليلة الماضية العائلات الأردنية فرحتها بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

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ونبض نادي تشامبيونز العائلي بمدينة غزة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية بقلبٍ أردني احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع تصاعد ألحان الزفة الأردنية الشعبية، التي تجولت في أروقة تشامبيونز.


كما انطلقت الأهازيج الجميلة حاملة مشاعر التلاحم بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.


وتزين النادي بصور سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين والأعلام الأردنية وعلقت شعارات التهاني بهذه المناسبة السعيدة.


وعلقت الشاشات لنقل البث الحي والمباشر لوقائع الاحتفالات بزفاف سمو الأمير وفرحة الأسرة الأردنية.


وقال رئيس نادي تشامبيونز العائلي رجب السراج، في بيان صحفي اليوم، في ليلة البهجة والسعادة اجتمعت عبارات التهنئة وتوحدت أصوات الفرح والتمنيات لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالسعادة الغامرة والأبدية، من فلسطين مهد الحضارات إلى أردن النشامى الشقيق، في لقاء الروح والكلمة .


وأضاف "نحن أبناء بيت العروبة الكبير، وكما نقول دائماً شعب واحد مش شعبين تحت شعار #نفرح_بالحسين".

 

بترا

 




 

 


 

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