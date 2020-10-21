عائلة صائب عريقات تكشف مستجدات حالته الصحية

الوكيل الإخباري - كشفت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن تحسن حالته الصحية بعد يومين من تدهورها.



اضافة اعلان



وفي حديث مع تلفزيون فلسطين الرسمي، قالت الدكتورة سلام ابنة عريقات: "حتى الآن أبي متجاوب مع جهاز الإكمو ECMO (لمساعدة الرئتين)، والأطباء يطمئنوننا، إن شاء الله يتحسن وضعه الأربعاء".



وأوضحت إن العائلة تلقت تطمينات من قبل الطاقم الطبي (مستشفى هداسا)، وأكدت أن والدها يتجاوب مع جهاز لمساعدة الرئتين.



وأشارت أن والدها "لا زال يرقد في العناية المكثفة لوحدة كورونا في المستشفى، وأنه موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعه مستقر".





وكان المسؤول الفلسطيني نُقل إلى المستشفى الأحد الماضي، بعدما تدهورت حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.



وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.



وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير، إصابة عريقات بفيروس كورونا.



وفي اليوم التالي، قال عريقات إنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بالفيروس، مؤكدا أن "الأمور تحت السيطرة".



ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.

المصدر : عربي 21

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





