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السبت، 15-05-2021 09:16 ص

عسقلان وبئر السبع وإسدود تحت قصف صاروخي مكثف

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نفذت الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية قصفا مكثفا استهدف مناطق في مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع، وألحق أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة.


وأضاف أن 30 صاروخا سقط داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية أكثر من 100 صاروخ.


وأظهر مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال حريقا ضخما في المنطقة الصناعية بأسدود اندلع نتيجة قصف صاروخي نفذته الفصائل الفلسطينية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.


إلى ذلك تم تشغيل صفارات الإنذار في بئر السبع والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة، صباح اليوم وبعد حوالي ساعتين من الهدوء، بعد ليلة من القصف الصاروخي المكثف.


وبحسب مصادر رسمية تابعة للاحتلال لقي 8 اشخاص حتفهم نتيجة التصعيد الأخير، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، وستة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان.


وقال  الاحتلال إن أكثر من2000 صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب "إسرائيل" منذ بدء التصعيد الأخير، واعترضت منظومة الدفاع الصاروخي نحو نصفها وسقط 350 داخل قطاع غزة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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