عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لقطاع غزة فجرا

الوكيل الاخباري - استُشهد عشرات الفلسطيني، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي متواصل على منازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، وأدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا، وغالبيتهم نساء وأطفال.



واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، إضافة إلى عدد من المصابين.



واستُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة.



واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.



كما شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وفا