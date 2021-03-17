فتح كافة القطاعات في محافظة رام الله والبيرة غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة رام الله والبيرة فتح كافة القطاعات في محافظة رام الله والبيرة، يوم غد الخميس، حتى الساعة السادسة مساءً.

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وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على تعليمات المحافظ ليلى غنام وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تقرر فتح كافة القطاعات غدا، مع التأكيد على التزام اصحاب المحلات بإجراءات البرتوكول الصحي من حيث ارتداء الكمامات، وعدم الاكتظاظ.



وأشارت إلى أن الفرق المختصة من لجنة السلامة العامة ستقوم بتكثيف الجولات الرقابية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

المصدر : وفا

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