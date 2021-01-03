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الأحد، 03-01-2021 03:32 م

معاناة مع السرطان والحروق وأوجاع

فلسطين .. أسيرات في معتقل الدامون يعانين ظروف اعتقال قاسية

كم
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 36 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف قاسية.  

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين الأسيرات المحتجزات 24 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة، يصل أعلاها إلى 16 عاما (الأسيرتان شاتيلا أبو عيادة وشروق دويات)، و9 أسيرات موقوفات، و3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري (شروق البدن، وختام الخطيب، وبشرى الطويل).


وأضافت ان من بين المعتقلات من تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية، كحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لازالة البلاتين من ساقها، وإيمان أعور، التي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة التي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل وتشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب بأصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة لحالاتهن.   

 

المصدر : وفا 

 

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