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الخميس، 07-01-2021 12:40 م

تفاصيل تقديم الامتحانات النهائية

فلسطين .. الإعلان عن تطورات دوام طلبة المدارس

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني ، بصري صالح، اليوم الخميس، عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي في الضفة الغربية.

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وأوضح صالح، أن طلبة الصفوف من الصف الخامس ، حتى الأول ثانوي، سيتقدمون لامتحانات نهاية الربع الثاني بحيث يشمل الاختبار المادة التعليمية التي اعطيت لهم بصيغة التعلم المدمج، بشقيه الوجاهي وعن بعد، وتكون الامتحانات وجاهية بالكامل، مع ضمان البرتوكول الصحي وتحقيق التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية المنصوص عليها، وعلى أن تعقد الامتحانات النهائية للربع الثاني للصفين من الخامس إلى السادس من 16 إلى 26 من الشهر الجاري على فترتين يوميا.

 

وأشار إلى تخصيص الفترة الأولى من الساعة (8-9) للصف الخامس، والفترة الثانية من (10-11) للصف السادس، مع مراعاة توزيع الطلبة على الغرف الصفية بما يحقق شروط البروتوكول الصحي.


وقال صالح: استادا إلى قرار الحكومة الفلسطينية ، بعودة طلبة الصفوف السابع حتى الحادي عشر إلى الدوام من تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير ولمدة أسبوعين، ويتم عقد امتحانات نهاية الربع الثاني لطلبة هذه الصفوف في الفترة ما بين 7-18 من شهر  شباط المقبل على فترتين، الفترة الأولى (8-9:30) والثانية (10-11:30).


وبين  إلى أنه في حال كان الدوام في المدرسة بشكل وجاهي كامل، تعقد امتحانات نهاية الربع كما هو منصوص عليه في أسس تقويم التعليم والتعلم.
وفيما يخص طلبة الثانوية العامة، يترك للمدرسة حرية توقيت عقد امتحان نهاية الربع الثاني مع التأكيد على استمرارهم في الدوام، إلى حين استكمالهم وجاهيا للمادة المقررة.

 

وحول عطلة نصف السنة، أضاف صالح: "ان العطلة لطلبة الصفوف من (1-4) الأساسي ستكون اعتبارا من صباح الاحد 17/1/2021 وحتى صباح الأحد 7/2/2021، ولطلبة الصفين (5،6) أساسي اعتبارا من صباح الأربعاء 27/1/2021 حتى صباح الاحد 7/2/2021.

 

المصدر : وفا 

 

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