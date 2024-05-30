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الخميس، 30-05-2024 11:41 ص

في افتتاح المنتدى الصيني العربي.. شي يؤكد دعم بكين لقيام دولة فلسطينية

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، داعيا إلى وقف معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.

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كما أكد شي -في كلمة له أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين- أن بكين ستقدم "مساعدات إضافية عاجلة" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وأضاف قائلا "الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة للأبد، ولا تمكن الإطاحة بحل الدولتين بشكل تعسفي".


وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده ستواصل تقديم الدعم بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن دعم إعادة البناء بعد الحرب.


وأضاف أن الصين ستستضيف القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب العربي في عدة مجالات، بما في ذلك بناء أفق استثماري ومالي أوسع نطاقا وتعميق التعاون في مجال الطاقة.


وأردف قائلا "الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بطرق تفضي إلى دعم مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل".


 




 

 


 

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