قوات الاحتلال تغلق 3 متاجر في الخليل بحجة الأعياد

الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة محال تجارية في شارع السهلة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة "الأعياد اليهودية".

اضافة اعلان

وأفاد منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية أنّ قوات الاحتلال أغلقت ثلاثة محال تجارية مقابلة للحاجز العسكري المؤدّي إلى المسجد الإبراهيمي، من أصل ستة متاجر متبقية في شارع السهلة بالبلدة القديمة؛ بحجة حلول "الأعياد اليهودية".

وأوضح أبو شمسية أنّ إغلاق المحال التجارية يأتي ضمن "خطوة تصعيدية جديدة" تفرضها قوات الاحتلال في المنطقة، لافتًا إلى أنّ هذا الإجراء "يحصل للمرة الأولى".

وأضاف أنّ قوات الاحتلال أعادت منذ سنوات فتح ست محال تجارية فقط، بعد إغلاق الشارع كاملًا على إثر مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994.

وبيّن أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا أمس الجمعة على المواطن عبد الكريم الجعبري؛ ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة في الرأس، واعتدوا على منزله في ساعات المساء المتأخرة.

وأشار منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أنّ المستوطنين خرجوا مساء أمس في مسيرة استفزازية وألقوا الحجارة على منازل المواطنين في "حارة جابر".

شهاب