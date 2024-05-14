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الثلاثاء، 14-05-2024 06:07 ص

مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات

شهداءء


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون الليلة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بعد قصف طيرانه الحربي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.


كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.


 




 

 


 

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