محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تفاصيل فرار المعتقلين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - قررت محكمة إسرائيلية، الاثنين، حظر نشر أي تفاصيل تتعلق بقضية هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة، وفق ما قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي.





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ويسري حظر النشر لمدة 30 يوما تنتهي في السادس من أكتوبر المقبل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الحرة" أنه "يتم فحص ملابسات قيام بعض السجانين من سجن جلبوع بمساعدة السجناء الفلسطينيين الستة الهاربين".



وأضافت المصادر ذاتها أنه "يتوفر لديها مؤشرات ودلائل عن الأماكن التي يوجد فيها بعض الهاربين".

الحرة