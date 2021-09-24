محمود العارضة: أسمينا نفق سجن جلبوع بالطريق إلى القدس

الوكيل الإخباري - قال قائد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة "نفق الحرية"، الأسير محمود العارضة، أنهم أطلقوا اسم "الطريق إلى القدس" على نفق سجن جلبوع.

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وذكرت قناة الميادين، اليوم الجمعة، أن محمود العارضة أكد في رسالة عبر محاميه أن الأسرى نجحوا في توصيل رسالة للعالم أجمع بأنهم دعاة حرية وأصحاب حق ولهم مظلومية، مناشدا المجتمع الدولي العالم الوقوف بجانبهم من أجل تحرير الأرض الفلسطينية.



وذكر قائد "نفق الحرية"، وهو الاسم الذي يطلق على عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، أن حفر النفق جاء "لنيل حريتنا وردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، و للسبب نفسه كان حفر النفق في سجن شطة عام 2012".

سبوتنيك عربي



