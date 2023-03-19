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الأحد، 19-03-2023 11:24 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.


بترا


 




 

 


 

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