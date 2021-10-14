الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 09:23 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا

مستوطنون


الوكيل الإخباري- اقتحمت مجموعة من المستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في خطوة متكررة ومتزايدة لأداء صلواتهم الصامتة والتي شرّعتها محكمة الاحتلال رسميا الأسبوع الماضي.

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واقتحم المستوطنون الأقصى على شكل مجموعات بعد دخولهم من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وصلوات صامتة في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه.


والجدير بالذكر أن البلدة القديمة في القدس تشهد هذه الفترة إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين المقيمين داخل البلدة القديمة  والمصلين المتوافدين إلى الأقصى والاعتداء على بعضهم.


المصدر: وفا

 

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