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الثلاثاء، 06-04-2021 10:22 ص

اصطدام مركبة بجرافة

مصرع شقيقين بحادث سير في جنين

مصرغ
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الفلسطينية ، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا مصرعهما في حادث سير وقع في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.  

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وذكرت مصادر ، أن شقيقين يبلغان من العمر 20 و 13 عاما قضيا في حادث اصطدام مركبة بجرافة متوقفة على مدخل البلدة، وأن طواقم الدفاع المدني عملت على إخلائهما.

 

المصدر : وفا 

 

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