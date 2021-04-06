مصرع شقيقين بحادث سير في جنين

الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الفلسطينية ، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا مصرعهما في حادث سير وقع في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

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وذكرت مصادر ، أن شقيقين يبلغان من العمر 20 و 13 عاما قضيا في حادث اصطدام مركبة بجرافة متوقفة على مدخل البلدة، وأن طواقم الدفاع المدني عملت على إخلائهما.

المصدر : وفا